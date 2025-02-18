Новую образовательную программу совместно реализовывают Группа компаний «Трамплин», «Школа 21» от Сбера и ОмГУ им. Достоевского.

С 17 февраля студенты омских вузов могут подать заявку на участие в образовательной программе «Управление проектами в IТ». Обучение будет организовано в рамках трехстороннего соглашения о сотрудничестве, которое подписали ОмГУ им. Ф. М. Достоевского, Группа компаний «Трамплин» и школа цифровых технологий от Сбера – «Школа 21». Программа адаптирована под запрос региона.

– Достичь высоких результатов и быть конкурентным регионом невозможно без участия заинтересованного бизнеса. В Омске есть структуры, активно участвующие в создании образовательных программ и реализации проектов по формированию кадрового резерва ИТ-кадров. Большую работу в этом направлении проводит Группа компаний «Трамплин», – отметил во время подписания соглашения заместитель председателя правительства Омской области Егор Горбатенко.

Благодаря ГК «Трамплин» для студентов-омичей обучение будет бесплатным. Площадку для обучения предоставит ОмГУ, а методики – «Школа 21». В процессе двухмесячного обучения студенты получат знания и навыки управления цифровыми проектами, включая планирование, бюджетирование, работу с рисками, формирование бэклога, реализацию и завершение проекта. Также они узнают о специфике работы проектного менеджера в ИТ-компании и команде, изучат методологии и техники управления проектами: PMBOK, AGILE, Scrum и другие. Помимо этого, студенты смогут улучшить свои коммуникативные навыки и составить программу личного роста.