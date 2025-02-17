Необходимую помощь получают трое пострадавших в аварии.

В больницах Омска остаются трое пострадавших в ДТП на Комсомольском мосту. Авария с участием двух автобусов и трех легковых автомобилей произошла утром 14 февраля. В результате инцидента пострадали 11 пассажиров общественного транспорта.

Остающиеся в медучреждениях пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии и продолжают получать необходимую помощь, сообщает «КП-Омск» со ссылкой на данные министерства здравоохранения региона.

– Трое остаются под наблюдением медиков, состояние удовлетворительное, получают всю необходимую помощь. Характер травм и конкретные медицинские манипуляции, входящие в медицинскую помощь, мы не разглашаем, – заявили в ведомстве.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).