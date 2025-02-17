Главный тренер дал понять, что не ориентируется на строго определенную дату. Важно, чтобы лидер команды был здоров.

После победного матча «Авангарда» против «Ак Барса» главный тренер Ги Буше рассказал «Омск-информу» о сроках восстановления лидера команды Владимира Ткачева. Наставник отметил, что ждет отмашки от врачей. Ранее известный блогер Роман Габдрафиков заявлял, что омский клуб намерен дождаться полного восстановления звездного нападающего.

– Это будет возможно. Я не слежу и не читаю блогеров, поэтому мне сложно здесь что-то комментировать. Единственное, что я жду, – это когда мне врачи скажут, что Владимир готов вернуться. Мы работаем от недели к неделе, то есть двигаемся шаг за шагом, и он приближается к тому, чтобы все-таки уже вернуться, – отметил Ги Буше.

Далее коуч косвенно подтвердил инсайд блогера. Но дал понять, что восстановление может затянуться.

– Возможно, это случится в середине марта, возможно, раньше, возможно, позже. Сложно сказать. Но неважно в какой момент мы снова увидим Владимира, это будет, конечно, большая помощь команде, – добавил наставник омского клуба.

Напомним, что лидер «Авангарда» в этом сезоне не провел ни одной игры. Летом он порвал ахиллово сухожилие во время беговой тренировки. Ткачеву пришлось перенести две операции, одна из которых проводилась в Германии. Сам нападающий говорил, что пока тренируется по индивидуальному плану.