Омск-Информ
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·Спорт

Главный тренер дал понять, что не ориентируется на строго определенную дату. Важно, чтобы лидер команды был здоров.

После  победного матча «Авангарда» против «Ак Барса» главный тренер Ги Буше рассказал «Омск-информу» о сроках восстановления лидера команды Владимира Ткачева. Наставник отметил, что ждет отмашки от врачей. Ранее известный блогер Роман Габдрафиков заявлял, что омский клуб намерен дождаться полного восстановления звездного нападающего. 

– Это будет возможно. Я не слежу и не читаю блогеров, поэтому мне сложно здесь что-то комментировать. Единственное, что я жду, – это когда мне врачи скажут, что Владимир готов вернуться. Мы работаем от недели к неделе, то есть двигаемся шаг за шагом, и он приближается к тому, чтобы все-таки уже вернуться, – отметил Ги Буше.

Далее коуч косвенно подтвердил инсайд блогера. Но дал понять, что восстановление может затянуться. 

– Возможно, это случится в середине марта, возможно, раньше, возможно, позже. Сложно сказать. Но неважно в какой момент мы снова увидим Владимира, это будет, конечно, большая помощь команде, – добавил наставник омского клуба.

Напомним, что лидер «Авангарда» в этом сезоне не провел ни одной игры. Летом он порвал ахиллово сухожилие во время беговой тренировки. Ткачеву пришлось перенести две операции, одна из которых проводилась в Германии. Сам нападающий говорил, что пока тренируется по индивидуальному плану. 

4355Алексей Новиков
·Спорт

Главный тренер дал понять, что не ориентируется на строго определенную дату. Важно, чтобы лидер команды был здоров.

После  победного матча «Авангарда» против «Ак Барса» главный тренер Ги Буше рассказал «Омск-информу» о сроках восстановления лидера команды Владимира Ткачева. Наставник отметил, что ждет отмашки от врачей. Ранее известный блогер Роман Габдрафиков заявлял, что омский клуб намерен дождаться полного восстановления звездного нападающего. 

– Это будет возможно. Я не слежу и не читаю блогеров, поэтому мне сложно здесь что-то комментировать. Единственное, что я жду, – это когда мне врачи скажут, что Владимир готов вернуться. Мы работаем от недели к неделе, то есть двигаемся шаг за шагом, и он приближается к тому, чтобы все-таки уже вернуться, – отметил Ги Буше.

Далее коуч косвенно подтвердил инсайд блогера. Но дал понять, что восстановление может затянуться. 

– Возможно, это случится в середине марта, возможно, раньше, возможно, позже. Сложно сказать. Но неважно в какой момент мы снова увидим Владимира, это будет, конечно, большая помощь команде, – добавил наставник омского клуба.

Напомним, что лидер «Авангарда» в этом сезоне не провел ни одной игры. Летом он порвал ахиллово сухожилие во время беговой тренировки. Ткачеву пришлось перенести две операции, одна из которых проводилась в Германии. Сам нападающий говорил, что пока тренируется по индивидуальному плану. 

4355Алексей Новиков