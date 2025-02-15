В клубе намерены ждать полного восстановления нападающего.

Нападающий «Авангарда» Владимир Ткачев вернется на лед не раньше середины марта, сообщил известный блогер Роман Габдрафиков, известный по проекту «Роман с Хоккеем». Он утверждает, что омский клуб не будет форсировать сроки, а намерен дождаться полного восстановления своего лидера.

– Разговаривал насчет Ткачева с некоторыми людьми, и мне сказали, что все эти разговоры насчет того, что якобы Ткачев готов, но Ги Буше его не выпускает, вообще не соответствуют действительности. И что в лучшем случае Ткачев выйдет к середине марта, – заявил Габдрафиков в эфире программы «Отдел хоккея». – Он вообще не готов. Там еще очень далеко. Мне показывали видео, где он занимается на льду, но даже после возвращения в общую группу должно пройти достаточно времени. Я так понял, что посыл «Авангарда» таков, что клуб ни в коем случае не будет форсировать сроки выхода на лед.

Сам Ткачев ранее заявлял, что находится в Омске и готовится по индивидуальному плану. Как только разрешат врачи, он готов вновь выйти на лед.

В этом сезоне лидер «Авангарда» не сыграл еще ни одного матча. Минувшим летом он получил разрыв ахиллова сухожилия во время беговой тренировки. Ткачеву дважды делали операцию, в том числе в Германии.