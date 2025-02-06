Нападающий омской команды рассказал, что готовится к выходу на лед в составе команды.
Нападающий омского «Авангарда» Владимир Ткачев назвал сроки своего возвращения в состав команды. Звезда команды пока занимается самостоятельно и ждет отмашки врачей.
– Как получу разрешение от докторов, так и выйду. Сейчас я уже в Омске. Готовлюсь, катаюсь, – сказал Ткачев «СуперОмску».
Накануне журналист Алексей Шевченко дал прогноз, что Владимир Ткачев, получивший летом прошлого года разрыв ахиллова сухожилия, вернется в команду в конце февраля.
Сейчас в списке травмированных хоккеистов омского «Авангарда» оказались Рид Буше, Майкл Маклауд, Алекс Грант, Николай Прохоркин, Никита Холодилин, Сергей Бойков, Даниил Степанов и Павел Коледов.