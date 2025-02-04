Омск-Информ
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·Спорт

На этот раз речь идет о конце февраля.
Возвращение нападающего Владимира Ткачева в состав «Авангарда» планируется на конец февраля. Об этом в своем ТГ-канале рассказал журналист Алексей Шевченко.
Ранее сообщалось, что восстановление Ткачева продолжается. Главный тренер «Авангарда» Ги Буше заявлял, что на возвращение нападающего на лед понадобится еще длительное время.
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·Спорт

На этот раз речь идет о конце февраля.
Возвращение нападающего Владимира Ткачева в состав «Авангарда» планируется на конец февраля. Об этом в своем ТГ-канале рассказал журналист Алексей Шевченко.
Ранее сообщалось, что восстановление Ткачева продолжается. Главный тренер «Авангарда» Ги Буше заявлял, что на возвращение нападающего на лед понадобится еще длительное время.
2890