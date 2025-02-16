Канадский наставник прибегнул к иронии, описывая ситуацию с травмированными подопечными.

Сегодня, 16 февраля, на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Авангарда» ответил на вопрос «Омск-информа» , когда вернутся травмированные игроки. Ги Буше признался, что о конкретных сроках говорить преждевременно.

- Мы каждый день надеемся увидеть возвращение хотя бы кого-то из наших травмированных или болеющих ребят в состав. Но пока не можем дать конкретных сроков, - сказал наставник.

Он отметил, что состояние Майкла Макклауда уже лучше. Все идет к тому, что нападающий скоро вернется в состав.

Что касается Игоря Мартынова, Никиты Холодилина, Эмиля Галимова и Алекса Гранта, то у этих игроков примерно одинаковый срок восстановления. Если к следующему матчу этого не случится, у наставника всегда в запасе альтернативные варианты, которые, как показала практика, работают безотказно.

- Если вернется хотя бы один игрок к следующему матчу, то это уже будет здорово. Но если нет, то будем опять действовать на характере, потому что те ребята, кто сейчас в активе, они действительно здорово с этим справляются. Большие молодцы, - подчеркнул коуч.

И признался, что теперь с опасением относится к вопросам о травмированных игроках.

- Перед ответом сначала нужно сходить в церковь и поставить свечку, чтобы не сглазить, - добавил Буше.

Отметил, что Майкл Маклауд не довел до конца игру 20 января против «Салавата Юлаева», въехав в бортик. Ранее называлась дата возвращения центрального нападающего - примерно 10 февраля. Другие игроки временно выбыли из состава из-за травм и неназванных болезней.