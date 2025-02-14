Владельцы заведений рассчитывают на вахтовиков, которым хочется эффектно промотать заработанные «на северах» деньги.

В конце января сообщалось, что Омск стал лидером среди крупных городов по средней стоимости похода в рестораны и кафе. В период новогодних праздников наступившего 2025 года средний чек составил 4665 рублей, что на 37 % больше уровня прошлого года. Несмотря на высокую стоимость похода в ресторан, попасть в наиболее популярные заведения без предварительного бронирования практически невозможно.

С вопросом,верно ли ощущение, что в кризис люди стали ходить в рестораны чаще, чем в относительно благополучные времена, и с чем это связано, «Омск-информ» обратился к известному экономисту, завкафедрой «Бухгалтерский учет, анализ и статистика» Омского филиала Академии бюджета и казначейства Минфина РФ Сергею Евсеенко. Популярность заведений общепита и их достаточно большое количество он объяснил совокупностью экономических и исторических причин. Эксперт напомнил, что до 2021 года в стране существовал единый налог на вмененный доход (ЕНВД). Это был специальный налоговый режим, при котором налог взимается с установленного законом, а не фактически полученного дохода.

– «Вмененка» была очень привлекательна для предпринимателей, занимавшихся мелким бизнесом. Как правило, речь шла о различных парикмахерских, закусочных и кафе. В период действия низкой налоговой ставки было открыто просто невероятное количество кабаков, – отметил экономист.

После отмены ЕНВД заведения общепита не стали массово закрываться, поскольку на них сформировался устойчивый спрос.

– Рестораны потому забиты, что Омск город фартовый. У нас большое количество мужчин зарабатывают деньги за пределами Омской области вахтовым методом, а такой способ заработка добавляет драйву. Многим хочется заработанное эффектно потратить, причем как можно быстрее. На эту категорию посетителей как раз и рассчитывают омские рестораторы, – считает Евсеенко. – Как правило, уровень местных заведений невысок, и если посмотреть статистику, то ресторанов совсем уж премиум-класса у нас просто нет. Да они не очень-то и нужны. В заведениях средней руки можно, что называется, зажечь, а потом поехать в баню. Бань, кстати в Омске тоже предостаточно. Едешь по центральной улице – вроде современный мегаполис, а чуть влево или вправо свернул – сплошные кабаки да бани. И такая картина везде, от вокзала до «Кристалла».

Евсеенко с сомнением отнесся к информации о том, что Омск лидирует по средней стоимости похода в ресторан. По его наблюдениям, тюменцы, например, дадут омичам фору по части ресторанных гуляний.

– Это исторически так сложилось. Я как-то наткнулся на статистику конца 19-го – начала 20-го века, и оказалось, что уже тогда в Тюмени пили больше шампанского, чем в других регионах Западной Сибири. Территория же нынешней Омской области была заселена в основном землепашцами, а богатый крестьянин, может, раз в жизни и покупал шампанское на свадьбу сыну, но потом все равно забывал его открыть, – поделился своими наблюдениями Сергей Евсеенко. – В наши дни Омск славится отнюдь не солидным ресторанным чеком, а своим нищебродством и поеданием пирожков. Или пирогов. Если хотите, то можете назвать это экономическим законом: чем нищее город – тем больше в нем поедается пирожков. Не случайно в Омске существует несколько сетевых пекарен, специализирующихся именно на пирогах. Есть, конечно, в Омске богатые и даже очень богатые люди, но они здесь не гуляют – прячутся. Эта категория омичей и за тряпками совсем в другие места ездит, поэтому нет у нас ни магазинов одежды и обуви премиум-класса, ни соответствующих ресторанов.

Сергей Евсеенко все же припомнил несколько удачных попыток открытия в Омске ресторанов премиального сегмента. В частности, он с теплотой отозвался о ресторане с широким выбором качественных вин Skopin и ресторане «Сенкевич», в котором можно отведать блюда французской и итальянской кухонь.

Намного больше «приличных заведений» смогла перечислить генеральный директор ООО «Печка» Наталья Загородняя. Прежде всего она упомянула, конечно, о заведениях, которыми сама руководит, – ресторане «Станция сады», сети рамшичных «Маримото» и бранч-баре «Гении пьют кофе». По ее наблюдениям, заполненность ресторанов имеет ярко выраженный сезонный характер.

– Все зависит, в частности, от целевой аудитории, на которую рассчитано заведение и его направления. В фастфуде, например, с ноября по апрель наблюдается спад, а в классических ресторанах зима – это «высокий сезон». Этому мы обязаны длительным новогодним торжествам, последующему Рождеству, а далее таким «гендерным» праздникам, как День защитника Отечества (23 февраля) и Международный женский день (8 Марта). Именно в праздники наблюдается пик выручки.

Загородняя подтвердила выводы статистиков о том, что средний чек в омских ресторанах теперь сопоставим с московскими, связав это с возросшей стоимостью продуктов. Стоимость отдыха в ресторане, впрочем, не настолько высока, чтобы заставить омичей перейти исключительно на домашние застольные посиделки.

– Важна сама атмосфера праздника, которая дома просто невозможна. Совсем другое, особенное настроение создается, когда ты, как говорится, выходишь на люди, когда тебя встречает приветливый персонал, тебе предлагают вкусные блюда, тебя умело обслуживают, за тобой убирают посуду. Плюс сопутствующая атрибутика – живая музыка, различные тематические мероприятия, – аргументировала свое мнение Наталья Загородняя.

С тем, что омские рестораны посещают в основном «уходящие в отрыв» вахтовики, она категорически не согласна.

– В Омске есть разные форматы ресторанов, и кто целенаправленно ищет, наверняка сможет подыскать эдакий «ресторан для мужчин». Однако то, что только такие заведения в нашем городе и востребованы – миф из прошлого. Кардинально от них отличаются семейные рестораны, которые становятся все боле популярными. К нам в «Станцию сады» семьи с детьми приходят очень часто. У нас для этого есть няня, которая будет заниматься маленькими посетителями, пока родители наслаждаются обществом друг друга. Для детей проводятся специальные мастер-классы, так что поход в ресторан может стать еще и мероприятием познавательного характера, – рассказала Загородняя.

Причины роста популярности семейных ресторанов она раскрыла на собственном примере:

– Я руководитель, и муж у меня руководитель, мы много времени проводим на работе, а дома нас ждут трое детей. В обыденной жизни у нас времени пообщаться с глазу на глаз практически не остается. Выручает то, что, когда я не хочу, допустим, готовить дома завтрак, мы берем с мужем детей и отправляемся в ресторан. Мы знаем, что нас здесь вкусно и качественно накормят, а плюс к этому мы сможем спокойно поговорить. Сказать, что такое времяпрепровождение стоит непомерно дорого, я не могу. Всегда можно попасть на достаточно ощутимые – вплоть до 30 % – скидки. И вечером в День святого Валентина, 14 февраля, мы тоже пойдем в семейный ресторан. Хочется и поговорить, и – чего уж тут скрывать – поесть то, что я просто не умею дома готовить.

Новые категории посетителей омских ресторанов Наталья Загородная определила так: люди, которые ищут спокойное место для проведения переговоров или деловой встречи; иногородние туристы и гости Омска; семьи, отмечающие какое-то локальное торжество.

По ее мнению, в ближайшей перспективе ресторанный бизнес Омск не избежит такой общей тенденции, как цифровизация. Она не означает повсеместного внедрения роботов-официантов. Речь, скорее, идет об электронных меню, которые можно будет изучить через смартфон; голосовых помощниках и чат-ботах для бронирования столиков и заказов еды к определенному времени. При этом количество ресторанов, кафе и прочих заведений общепита в Омске может сократиться.