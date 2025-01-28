Средний чек в заведениях общепита вырос на 37 %.

Омск стал лидером среди крупных городов по средней стоимости похода в рестораны и кафе. В период новогодних праздников наступившего 2025 года он составил 4665 рублей, что на 37 % больше уровня прошлого года, сообщает «РБК Вино» со ссылкой на данные «Контур.Маркета». При этом количество чеков в омских заведениях общепита, наоборот, сократилось на 37 %.

Для сравнения, в Краснодаре поход в ресторан стоит 4658 рублей (рост стоимости на 19 % за год), в Москве – 3472 рубля (+14 % за год), в Санкт-Петербурге – 1514 рублей (+37 %), в Новосибирске – 812 (минус 11 % за год).

– Скорее всего, в городах [где зафиксирован рост среднего чека] средние зарплаты поднялись, либо занятость населения в каких-то отраслях и нет депрессивного настроения, как в других регионах. Все зависит от того, сколько денег в кармане у потенциального посетителя, у гостя. Если гость платежеспособен, то он покупает больше и чаще, – прокомментировал ситуацию вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Леонид Гарбар.

Практически во всех крупных городах страны количество чеков, пробитых в заведениях общепита, снизилось по отношению к уровню 2024 года. При этом средний чек почти везде значительно вырос. Получается, что люди стали ходить в рестораны и кафе реже, но оставлять там гораздо больше денег.

Ранее «Омск-информ» публиковал материал о работе популярных омских заведений.