Федеральный девелопер GloraX объяснил, почему строительство нового ЖК на Заозерной – лучшее решение в текущей ситуации.

Напомним, после заседания комитета Омского горсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования стало известно, что некоторые депутаты неофициально выступили против сноса санатория «Рассвет». Ранее застройщик GloraX выкупил эти земли у бывшей владелицы Нателы Полежаевой, которая продала территории из-за многомиллионных долгов.

На месте бывшего санатория хотят построить дома переменной этажности. В этой локации собираются возвести не только жилье, но и детсады, школы, современный фитнес-центр.

Депутаты считают, что дорожная инфраструктура может не справиться после появления нового ЖК в районе моста у Телецентра.

«Омск-информ» побеседовал с застройщиком и выяснил его позицию в этой ситуации. В компании нашему изданию рассказали, что территория санатория «Рассвет» заброшена около 10 лет, консервация объектов не выполнялась.

Специалисты провели обследование технического состояния строительных конструкций и выяснили, что практически все здания «Рассвета» сейчас находятся в аварийном состоянии. Другая часть – в предаварийном.

Разбитые окна, плесень, вырезанные коммуникации, металлические ограждения и другие конструкции – это лишь малая часть проблем. Одна из скважин с минеральной водой заброшена и не подлежит эксплуатации.

Кроме того, на территории санатория собираются асоциальные личности и бездомные собаки, которые сбиваются в стаи. Восстановление санатория экономически нецелесообразно.

Дело в том, что для этого потребуется реконструкция всех зданий под современные требования, усиление разрушенных конструкций и восстановление коммуникаций. Застройщик считает, что нет ничего удивительного, что за многие годы так и не нашелся инвестор, который бы привел санаторий в порядок.

В GloraX рассказали, что Омск – не единственный город, в котором встречаются подобные заброшенные территории. Для их развития нужны средства и привлечение инвесторов.

Новое строительство на заброшенных участках – уже устоявшийся тренд, который получил поддержку властей и бизнеса в крупных городах страны. Механизм комплексного развития территории позволяет на месте заброшенных участков построить современные жилые дома с сопутствующей инфраструктурой – детскими садами, школами, магазинами и сервисами шаговой доступности.

GloraX имеет большой опыт реализации таких проектов. Сейчас девелопер работает над проектом GloraX Заозерная. Этот проект предполагает комплексное развитие территории: строительство жилья, социальных объектов, проездов и парковочных мест для автомобилей.

– За долгие годы, пока территория «Рассвета» простаивала и приходила в упадок, так и не нашелся инвестор, готовый возродить профилакторий, – объяснил директор департамента развития и GR GloraX Степан Аверин. – И это неудивительно. Реконструкция зданий санатория требует колоссальных финансовых вложений, которые не скоро окупятся. Единственный способ вернуть эти земли в городскую ткань – реализация проекта комплексного развития территорий, и GloraX готов это сделать. Омичи получат не только новый архитектурный ансамбль на берегу Иртыша. Мы также намерены построить образовательный комплекс с детским садом и школой. Более того, мы как социально ответственный девелопер сейчас прорабатываем возможность организации благоустроенной пешеходной набережной на берегу Иртыша, которая может стать новой точкой притяжения всех жителей Омска.

Также в компании прокомментировали возможное увеличение нагрузки на транспортную инфраструктуру. В GloraX уточнили, что выполненные работы по транспортному моделированию территории перспективной застройки показали, что транспортная нагрузка на основную магистраль проспекта Мира увеличится незначительно – всего на 3,3 %.

Чтобы обеспечить необходимый уровень транспортной доступности, потребуется светофорное регулирование перекрестка, расширение проспекта Мира на участке от улицы Заозерной до улицы 2-й Поселковой. Также будет нужно создать дополнительные парковочные карманы, обустроить тротуары и расширить проезжую часть по улице 70 лет СибАДи.

Важно отметить, что установка светофора значительно облегчит ситуацию, которая сейчас сложилась. Это позволит автомобилям, которые въезжают и выезжают на улицу 70 лет СибАДи, не скапливаться в пробке, а безопасно и организованно пересекать проспект Мира. Все это также подтверждают эксперты в области строительства дорожной сети, которых привлек к проекту девелопер.

Затраты на реализацию указанных мероприятий готов взять на себя GloraX – помимо строительства социальных объектов, благоустройства участка набережной и крупных налоговых отчислений в бюджет Омска.

– Все верно, мы берем на себя обеспечение и транспортной доступности территории, – уточнил Степан Аверин. – Мы намерены заключить соглашение о сотрудничестве с администрацией Омска. Рассчитываем, что выполнение этих работ мы увяжем с ремонтом проспекта Мира, запланированного на 2026 год в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». А работы по улице 70 лет СибАДи выполним в 2028 году.

Напомним, проект планировки территории GloraX Заозерная разрабатывается по концепции «город в городе». В рамках его реализации регион получит современную инфраструктуру.

Также девелопер рассматривает возможность создания фитнес-центра с лечебными ваннами на территории застройки, чтобы сохранить память места. Сейчас GloraX ищет подрядчика на проведение работ по обследованию второй скважины с минеральной водой, чтобы оценить, можно ли ее дальше использовать.