В косметологии «Евромед» действует особая акция.

В этом году Косметология «Евромед» решила продолжить радовать своих клиентов, предложив особую акцию* для всех, кто празднует день рождения.

Каждый именинник может воспользоваться скидкой 15 % на весь спектр услуг отделения косметологии.

Почему стоит выбрать Косметологию «Евромед»?

Специалисты «Евромеда» – это команда профессионалов с многолетним опытом работы, которые настроены предложить своим пациентам наиболее подходящие решения в области косметологии.

В арсенале Косметологии «Евромед» имеется множество современных технологий, только лицензированное оборудование и сертифицированные препараты.

Клиника проводит широкий спектр процедур: от ухода за лицом и телом до более сложных эстетических коррекций. Каждая процедура тщательно подбирается индивидуально для каждого пациента, с учетом всех особенностей и пожеланий.

Как воспользоваться предложением?

Желающим воспользоваться скидкой, необходимо предъявить документ, подтверждающий дату рождения, до оплаты косметологических услуг.

Акция распространяется на весь спектр услуг косметологии и действует в течение 7 дней до дня рождения, в день рождения и в течение 7 дней после дня рождения (всего 15 дней).

Особенности применения скидки:

скидка по акции не суммируется с другими скидками и специальными предложениями;

скидка не применяется на дерматологический и трихологический приемы;

предложение действует в Косметологии «Евромед» по адресу улица Кемеровская, 13.

Медицинский центр«Евромед» заботится о своих пациентах и всегда стремится сделать их визит приятным и запоминающимся. Скидка для именинников – это отличный повод побаловать себя или своих близких.

Подробная информация и запись по телефону: 78-00-07.

*Организатор акции ООО «МЦСМ «Евромед». Сроки акции: 1 января – 31 декабря 2025 года. Подробную информацию об организаторе, сроках и условиях акции можно уточнить у администраторов Косметологии «Евромед» по адресу улица Кемеровская, 13, по телефону 78-00-07, а также на сайтах euromed-omsk.ru и krasota.euromed-omsk.ru.

Коды по номенклатуре медицинских услуг, указанных в данном посте, обозначены в прейскуранте на официальном сайте ООО «МЦСМ «Евромед».

ООО «МЦСМ «Евромед», лицензия Л041-00110-55/00573852.

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