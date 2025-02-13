При этом дефицит садиков наблюдается в Старом Кировске и новых микрорайонах на окраине Центрального округа.

Октябрьский, Ленинский и Советский округа Омска полностью обеспечены детскими садами, заявили в департаменте образования мэрии. Более того, в дошкольных образовательных учреждениях есть 3563 свободных места, в том числе 3304 для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Несмотря на это, в некоторых микрорайонах города проблематично попасть в садик по месту жительства.

– Проблемными участками обеспечения шаговой доступности дошкольного образования детей в возрасте от 1,5 до 3 лет являются микрорайоны: Амурский-2, Старый Кировск, улицы Завертяева и Успешная, – цитирует ответ депобра портал «Город55». – Всем детям предложены свободные места в образовательных учреждениях, расположенных на соседних микроучастках, по месту работы родителей, проживания близких родственников.

В общей сложности в детские сады ходят более 16 тыс. юных омичей.