В прошлом году в городе курсировали 2200 электросамокатов компании «Вуш».

Сезон катания на электросамокатах в Омске стартует с 1 апреля, сообщил мэр города Сергей Шелест. Прокат этих транспортных средств появился в 2022 году и сразу стал популярным у омичей. Так, в прошлом сезоне по городу курсировали 2200 самокатов кикшерингового сервиса Whoosh.

Между компанией и городскими властями подписано соглашение о сотрудничестве, по которому сервис обязан контролировать порядок размещения самокатов.

– По условиям соглашения, электросамокаты нельзя размещать в местах интенсивного пешеходного трафика, во время проведения праздничных мероприятий, на остановках общественного транспорта и в пяти метрах от них. Кроме того, самокаты ООО «Вуш» имеют индивидуальные номера, – отметили в городской администрации.

В прошлом году «Вуш» начала работу по нанесению разметки мест для пунктов проката самокатов. Пока разметкой обозначено всего 22 площадки. Всего же электросамокаты сервиса размещаются на 605 площадках.

Ближе к концу февраля запланирована встреча представителей администрации города с руководством ООО «Вуш» для обсуждения вопросов сотрудничества в текущем году.