Победитель аукциона не назван.

Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений опубликовало результаты торгов по поиску подрядчика для технического обслуживания недостроенных объектов аэропорта Омск-Федоровка. Из двух заявок победил тот претендент, который готов был выполнить работы за 1,04 млн руб.

Победитель не называется. С ним еще не заключили контракт.

Как явствует из документов лота, заниматься техобслуживанием объектов подрядчику поручат с 1 марта по 24 декабря 2025 года. Предстоит содержать в порядке линии электропередачи, несколько недостроенных зданий, а также электроустановки.

Аэропорт Омск-Федоровка собирается строить холдинг «Аэропорты Регионов» за 43 млрд рублей. Объект сдадут в конце 2028 года. Возводить его еще не начали, пока стоит вопрос, что делать с уже возведенной прежними подрядчиками инфраструктурой Федоровки. Вероятнее всего, 83 сооружения пойдут под снос.