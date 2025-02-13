17-летней девушке вменяют в вину причинение психических и физических страданий двум девочкам.

Тюкалинский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении 17-летней бывшей воспитанницы Большеуковского дома детства. Органами предварительного следствия она обвиняется по пп. «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание». 2 мая 2024 года девушка была приговорена Большеуковским районным судом Омской области к 1 году и 1 месяцу лишения свободы по ст. 116 УК РФ «Побои, совершенные из хулиганских побуждений».

Девушке вменяется то, что с августа по октябрь 2023-го она неоднократно причиняла физические или психические страдания двум несовершеннолетним воспитанницам Дома детства путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями. Также ранее сообщалось, что она под угрозой применения насилия заставляла ровесницу мыть туалеты без средств индивидуальной защиты. В качестве орудия преступления воспитанница использовала пневматический пистолет, стреляя из него в потерпевших и причиняя последним физическую боль и моральный вред. Открытое судебное заседание назначено на 20 февраля.

Материал «Омск-информа» из детдома, где жила истязательница, можно почитать здесь.