В своей авторской колонке ко Дню всех влюбленных известный омский врач Валентина Бокая рассказывает о пользе поцелуев для здоровой и долгой жизни.

Известный в Омске врач с более чем 50-летним стажем работы, профессор, доктор медицинский наук, стоматолог, валеолог, эксперт натуропатии, основатель авторской стоматологической клиники Валентина Бокая также является автором трилогии из серии «Энциклопедия ученого врача». Предлагаем ознакомиться с ее авторской колонкой для РИА «Омск-информ». Первый материал, написанный к самой романтичной дате в году – Дню всех влюбленных – о смысле и пользе поцелуев.

Поцелуи – это своего рода свидетельство привязанности к тому или иному человеку, выражение любви к нему. Не имеет значения, к кому именно – мужчине или женщине, другу или подруге, ребенку… Главное, чтобы поцелуй был искренним.

Самый долгий поцелуй занесен в книгу рекордов Гиннеса. Он составил 58 часов 35 минут и 58 секунд. Этот поцелуй состоялся в 2013 году в День святого Валентина в Таиланде и принадлежал 44-летнему мужчине и его 33-летней подруге.

При поцелуе в губы уже через 10 секунд друг другу со слюной передаются около 80 миллионов(!) микробов. Сильнее выделяют слюну мужчины, что тоже задумано природой. Этим самым они выполняют сразу несколько задач.

Во-первых, передают больше своей генетической информации через микробов, которых в нашем организме в 10 раз больше, чем в человеческих клетках.

Во-вторых, защищают свой генетический фонд от других желающих продолжения рода. Женщина, пропитанная генами через микробов, не позарится на другого. Ей просто не дадут это сделать сотни миллионов бактерий слюны. Плотно заселив территорию, они не пустят на нее неприятеля.

В-третьих, поцелуи сохраняют любовь между мужчиной и женщиной.

Можно продолжать и дальше, но тут все зависит от чисто человеческой особенности, данной природой. Осознанный выбор, наличие современных знаний, их «переваривание» и использование – только так можно быть здоровым и счастливым, жить долго, в любви и радости, оставлять здоровое потомство и светлый след на Земле.

Природа создала людей такими, что их поведение с точки зрения эволюции наполняет мозг гормонами любви и радости: окситоцином, дофамином и серотонином. Любовь действует на мозг так же, как кокаин. Если ее хватает, то и солнце светит и греет, и глаза сияют, и есть много не хочется, и работа спорится, и дом строится.

А если гормонов любви недостаточно, то в ход идут сладости, алкоголь, наркотики, ночные клубы и другие увеселительные мероприятия. Глаза тускнеют, фигура тяжелеет…

Однако вернемся к поцелуям с научной точки зрения. Что необходимо каждому из нас для осознанного выбора: целоваться ли вообще, с кем, как и как долго?

Поцелуи направо и налево хороши до тех пор, пока не начнешь над ними задумываться, осознавать их предназначение и необходимость для чего-то. Некоторые люди в ряде стран предпочитают не целоваться и открыто выступают против поцелуев даже между очень близкими людьми, особенно с малыми детьми.

У представителей некоторых культур целоваться вообще не принято. Это важно знать, выбирая себе спутника или спутницу жизни, потому что такое отношение к поцелуям не единичный случай. Оно выражено примерно у 10 % всех культур.

…Мне нравится научно докапываться до всего, что касается сохранения здоровья и предупреждения болезней. Нравится, потому что хочется жить долго и счастливо в здравии, любви, радости и взаимопонимании. Хочется получать новые научные знания по здоровому образу жизни, проверять их на себе и делиться с желающими их приобретать тоже.

Поэтому подробнее – о пользе поцелуев. О пользе искренних поцелуев между близкими людьми можно говорить бесконечно. Особенно полезны они для мужчин, и об этом знали еще в древности.

Древние японцы считали, что поцелуи заряжают организм энергией, повышают физическую и умственную активность. Любители поцелуев чаще оптимистичны и успешны в любви и карьере. Реже разводятся и имеют счастливые браки. Они на 50 % больше зарабатывают, более стройны и подтянуты. Реже обращаются к врачам, не страдают аллергией, имеют здоровые зубы.

А еще поцелуи являются прекрасными кардиотренажерами и обладают противовирусными качествами. И все это за счет наличия в их слюне природных антибиотиков, таких как лизоцим.

Частые поцелуи (заметьте – частые) в запястье, щечку, ушко или шейку снижают выработку гормонов стресса, уменьшают количество «плохого» холестерина, препятствуют выгоранию, замедляют старение и набор веса, способствуют активизации митохондрии, энергетических станций клеток и организма в целом.

Чем дольше состоишь в близких отношениях с тем или иным человеком, чем чаще целуешься, тем схоже становится микрофлора (по-современному – микробиом) полости рта и организма. Чем теплее отношения, сильнее взаимопонимание, тем дружнее становятся ваши микробы, встретившиеся друг с другом. Поэтому так важно, чтобы им не мешали чужаки.

Внося хаос, можно получить бактериальный отпор партнера или любимого. Микробы гораздо древнее и мудрее нас. Их не проведешь сказками о том, что запах чужих духов и помаду на рубашке ты получил от противной тетки в транспорте. Микробы заложат вас с потрохами.

Современная микробиология даст ответы на многие вопросы вашего бытия: спите ли вы с женой в одной постели, часто ли целуетесь и делитесь любовью, есть ли у вас дети, имеете ли вы собаку или кошку. Только с одной вы женщиной или не только, едите дома или в ресторане, хорошая ли хозяйка ваша жена и многие другие.

Помните поговорку «муж и жена – одна сатана»? А через десятки лет брака они становятся похожими друг на друга, не только внутренне, но и внешне.

«Надо же! Первый раз вижу анализы двух людей словно под копирку», – как-то так сказал доктор, получив наши с супругом анализы.

Конечно же, гигиеничнее, безопаснее, а главное, полезнее – целоваться в губы только с один партнером.

Поцелуи улучшают внимание и память, работают против старения организма и морщин, сохраняют легкие. Так что целуйтесь на здоровье и будьте счастливы! Доказано научно, проверено лично.

Валентина Бокая.