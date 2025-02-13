Вышло в свет уже три книги известного омского врача, профессора Валентины Бокой, которая полностью переворачивает устоявшиеся взгляды на правильное питание и ЗОЖ. На этом она не собираеся останавливаться.

Профессор, доктор медицинский наук, стоматолог, валеолог, эксперт натуропатии, основатель авторской стоматологической клиники Валентина Бокая – известный в городе врач с более чем 50-летним стажем работы. Но не все знают, что с некоторых пор она еще и писатель. Недавно вышла в свет ее третья книга «Магия еды - магия любви. Еда – наша радость и беда», завершающая трилогию «Энциклопедии ученого врача». А немногим ранее - две предыдущие книги – «Быть здоровым. Век живи – век учись» и «Женщины, берегите мужчин! Мужчины, цените берегинь!».

Несмотря на то, что книги входят в трилогию, каждая из них вполне самодостаточна. А читать можно с любого места. Это же – энциклопедия.

Мысли о том, что пора делиться накопленными знаниями, Валентину Бокую посещали давно, да и окружающие часто говорили, что хватит работать, надо уже писать, делиться опытом. За написание своей первой книги взяласть в 2016 году, правда, не в ущерб сновной работе, с которой не расстается до сих пор.

Валентина Георгиевна отлично помнит тот момент, когда села перед чистым листом. Именно бумаги, потому что предпочитает писать от руки.

- 1 января 2016 года встала в 5 утра, села за стол, включила настольную лампу и начала писать. И так увлеклась, что уже не могла оторваться. Основной материал был готов к лету. Но пришлось отложить работу над книгой по семейным обстоятельствам. А потом у меня появились сомнения, о том ли пишу. Я вообще человек сомневающийся и всегда спрашивающий совета. Что написано пером - не вырубишь топором. Я же привыкла за каждое свое слово отвечать, —говорит Валентина Георгиевна.

А в 2017 году профессор и доктор медицинских наук снова начала учиться. Сначала было двухгодичное обучение в Международном институте интегральной превентивной и антивозрастной медицины. Спустя еще два года, в 2021-м, окончила Международную академию натуропатии.

После этого сомнения в правоте своих убеждений рассеялись, работа над книгами продолжилась.

Первые две книги, датированные 2023 и 2024 годами, вышли одна за другой. Автор делится своим видением на все, что касается здоровья. Книга «Быть здоровым: век живи – век учись» с самого начала переворачивает многие представления и сметает сложившиеся стереотипы. Главы, посвященные БАДам, статинам, витаминам, некоторым лекарственным средствам, наверняка вызовут удивление у тех, кто их принимает и назначает. Много места посвящено еде в целом, подробно разбираются отдельные продукты, фрукты, травы. Есть и собственные кулинарные рецепты. Автор, к примеру, делится приготовлением ржаного хлеба на живой закваске. Обычный хлеб в семье Боких не едят уже больше 10 лет. «Живая каша» из льна или зеленой гречки с ягодами, семенами, орехами и травами – еда, которой можно насытиться в течение дня. Для разнообразия можно приготовить голубцы, опять же с зеленой гречкой и «запахом» мяса.

- Век живи - век учись, а хочется век прожить красиво, качественно, потому что ты в жизнь влюбляешься только тогда, когда ее распробуешь, когда тебя один раз шарахнули, второй, третий, а ты выжил. Тогда по-настоящему понимаешь: что я могу и хочу, здесь и сейчас, - говорит Валентина Георгиевна.

Вторая книга «Женщины, берегите мужчин! Мужчины, цените берегинь!», как и следует из названия, затрагивает темы отношений в семье, рождения детей, сохранения здоровья. И снова необычный взгляд о биологических особенностях мужчин и женщин. Проводится мысль о том, что женщина – берегиня рода. И это автором выстрадано потерями мужчин из ближайшего окружения. Она уверена, что рядом с мужчиной должна быть женщина-берегиня.

- В России мужчины долго не живут и эту ситуацию могут исправить только женщины, которые рядом. С моим мужем мы вместе 47 лет, а мне всего 76 лет, и я хочу прожить с ним вместе до ста лет в здравии и счастье, - улыбается Бокая.

Завершающая трилогию «Магия еды - магия любви. Еда – наша радость и беда», но, надеемся, далеко не последняя книга Валентны Бокой, возвращает к некоторым темам, затронутым в первых двух изданиях, развивает их. Автор пишет о видовом питании, пище для клеток, пользе и вреде даров моря. Снова – раздел о БАДах. Познавательный раздел – о грибах. И тех, что растут в лесу, и тех, которые присутствуют повсеместно в виде плесени.

И опять же, читатель не перестает удивляться, как много стереотипов навязано производителями продуктов питания, маркетингом. В том, что нам усиленно предлагают в качестве повседневной еды, не последнюю роль играет и политика. Поэтому так важно самим разбираться в том, что касается еды, лекарств, здоровья в целом.

Например, автор развенчивает мифы о пользе большинства молочных продуктов, за исключением сливочного масла. А то, что от сыра можно буквально попасть в «наркотическую» зависимость, наверняка шокирует многих. Как и то, что регулярный завтрак из творога со сметаной не то, что не спасет от остеопороза, но может принести вред здоровью.

Доказывается, что перегрузка белковой пищей – путь к болезням и страданиям. Как альтернатива тому, что принято называть сбалансированным питанием, автор представляет целебное питание, которое строится по принципу сезонности. Ломка стереотипов – это и взгляд на потребление жиров. Отношение к холестерину и ко многому другому- шокирует, удивляет, заставляет задуматься.

- Меня часто спрашивают, как я восстанавливаюсь, откуда беру силы? «Возраст шествует по свету, засоряя всю планету», — это же о возрастных. Испокон веку так было, более молодое поколение не воспринимает тех, кто старше. Да и самой природе не нужны люди, выполнившие свою детородную функцию. Поэтому я буду нужна природе только тогда, когда я ее буду сберегать и сохранять. Природа бережет тех, кто бережет природу. Вот я в этом с каждым годом все больше убеждаюсь. И тогда радостно жить. И все лучшее, что есть в природе, нужно сохранить. И могущество России будет прирастать Сибирью. Поэтому нам здесь так важно объединяться, сплотиться единомышленникам и людям думающим. Я же хочу делиться знаниями, чтобы люди получали ту пищу, которая сохранит их здоровье. А своим примером - подзадоривать молодое поколение. Не быть обузой, а именно подзадоривать! Поэтому холод, голод и движение – три секрета от старения, - таким своим настроем Валентина Георгиевна заражает легко.

А еще Валентина Георгиевна призналась, что ощущает себя лет на 50. И поделилась, как обычно проходит ее день.

Подъем не позднее семи утра зимой и в пять – летом. Восточная гормональная гимнастика начинается еще в постели.

- Культивируйте любовь, наполняйте ею кровь, гены рода берегите, злом и гневом не губите! Утром надо выпить воды с лимонным соком или чайным грибом. Обязательно разговариваем с мужем. Потом варим кофе со сливочным маслом, к нему маленький кусочек шоколада. Такой ежедневный ритуал. Скандинавская ходьба – минут пятьдесят. Перед ходьбой ставлю размораживаться завтрак. Это будет салат, в котором 25-30 ингредиентов: зелень самая разная – укроп, петрушка, сныть, руккола, настурция, ботва моркови, капуста кудрявая, она же цветная, орехи, семена тыквы, ягоды (брусника, голубика, черника, рябина), отварная зеленая гречка. Немного авокадо. В качестве заправки – сыродавленные масла расторопши, льна и рыжиковое. Для кислинки добавляю немного чайного гриба. Можно добавить соленый курдючный жир. Между приемами пищи должен быть длительный перерыв: чистое пищевое окно 14-18 часов. Ученые считают, что здровым людям достаточно принимать пищу один раз в день, - рассказывает Валентина Георгиевна. И этим снова немного шокирует.

Обязательно встает под тройной контрастный душ. Воздействие холодом – это важно, оно активирует особый механизм, стимулирующий в организме бурую ткань, которая сжигает плохой жир и согревает организм.

Потом супруги едут на работу.

На ужин снова многокомпонентный салат из ягод, зелени, семян, не обязательно с гречкой, а например, с пшенной кашей в качестве наполнителя. По желанию супруга варится суп на бараньих или гусиных косточках. Ученые считают, что животного белка человеку нужно совсем немного – 25-30 гр в день. Употреблять мясо промышленного производства никому не рекомендуется.

Семья Боких приобретает фермерских гусей по осени, считая это самым полезным мясом. Бараний курдюк, как уже говорилось, употребляют в сыро-соленом виде. Мясо гуся предпочитают солить и потом есть без тепловой обработки. По праздникам из гуся варится холодец. А летнее сливочное масло заготавливается на весь год. Так что сторонникам целебного питания рекомендуется приобрести объемную морозильную камеру. Чтобы хватило места и травам, и ягодам, и фермерским продуктам. Еще один важный ингредиент – ламинария. Она обладает высокой нутритивной плотностью.

К примеру, из ламинарии или фукуса, это тоже морские водоросли, можно приготовить вкусную и полезную икру. В одну часть сухих водорослей (они выпускаются в том числе и в форме гранул) добавить 2,5 части минеральной воды. При добавлении свежевыжатого льняного масла, а оно пахнет рыбой из-за высокого одержания омега-3, полученная масса по вкусу напоминает черную икру.

Целебное питание имеет мало общего с культивируемым сегодня ПП, и не особо бьет по кошельку. Правда, тем, кто не имеет дачи и возможности выращивать травы, овощи, ягоды и фрукты придется сложнее. Но предлагаемый рацион, где нет сыров, колбас, йогуртов и овощей-фруктов из супермаркетов, доступен каждому.

В общем, век живи – век учись! Первые три книги - это только начало. Продолжение следует.

А завтра читайте на «Омск-информе» авторскую колонкку Валентины Бокой о пользе поцелуев для здровьяи и кошелька.