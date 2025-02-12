На пересечении улиц 3-я Енисейская и Конева изменили схему организации движения.
В ближайшее время на пересечении улиц Конева и 3-я Енисейская изменится схема организации движения транспорта. Водителям разрешат поворачивать на метромост сразу с трех полос движения.
При следовании с улицы 3-я Енисейская в направлении улицы Конева с первой полосы будет разрешено движение прямо, а также повороты направо и налево. Со второй и третьей полос будет разрешен поворот налево на мост.
– Следует обратить внимание, что водители транспортных средств выполняют правый поворот с улицы 3-я Енисейская в направлении метромоста на разрешающий сигнал дополнительной секции светофора в одной фазе с транспортом, следующим с улицы 3-я Енисейская налево в том же направлении, – отметили в мэрии.
Водителей просят быть предельно внимательными, неукоснительно соблюдать требования дорожных знаков и руководствоваться правилами встречного разъезда.