Средства позволят ликвидировать около 600 «квадратов» ветхого жилья.

Губернатор Виталий Хоценко сообщил о выделении Омску дополнительных 50,4 млн рублей на переселение жителей из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года.

Как пояснил министр энергетики региона Владимир Шнипко, речь идет о домах, в отношении которых с 1 января 2023 года по 1 июля 2024 года вступили в силу судебные решения о незамедлительном расселении. Выделенные средства позволят расселить около 600 кв. метров аварийного жилья.

Накануне прокуратура сообщала, что добивается признания аварийным многоквартирного дома № 4а на проспекте Королева. Это бывшее общежитие 1969 года постройки. В ноябре прошлого года специализированная межведомственная комиссия города Омска дала заключение об отсутствии оснований для признания этого дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Однако есть заключение БУ «Омский центр КО и ТД», согласно которому фундамент, стены и перекрытие дома, а также конструкции подвального помещения находятся в аварийном состоянии.

Также стало известно, что у мэрии Омска нет денег на снос 29 аварийных домов, которые уже расселили. На это требуется около 20 млн рублей.