Омск-Информ
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·Общество

Средства позволят ликвидировать около 600 «квадратов» ветхого жилья.

Губернатор Виталий Хоценко сообщил о выделении Омску дополнительных 50,4 млн рублей на переселение жителей из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года.

Как пояснил министр энергетики региона Владимир Шнипко, речь идет о домах, в отношении которых с 1 января 2023 года по 1 июля 2024 года вступили в силу судебные решения о незамедлительном расселении. Выделенные средства позволят расселить около 600 кв. метров аварийного жилья.

Накануне прокуратура сообщала, что добивается признания аварийным многоквартирного дома № 4а на проспекте Королева. Это бывшее общежитие 1969 года постройки. В ноябре прошлого года специализированная межведомственная комиссия города Омска дала заключение об отсутствии оснований для признания этого дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Однако есть заключение БУ «Омский центр КО и ТД», согласно которому фундамент, стены и перекрытие дома, а также конструкции подвального помещения находятся в аварийном состоянии.

Также стало известно, что у мэрии Омска нет денег на снос 29 аварийных домов, которые уже расселили. На это требуется около 20 млн рублей.

·Общество

Средства позволят ликвидировать около 600 «квадратов» ветхого жилья.

Губернатор Виталий Хоценко сообщил о выделении Омску дополнительных 50,4 млн рублей на переселение жителей из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года.

Как пояснил министр энергетики региона Владимир Шнипко, речь идет о домах, в отношении которых с 1 января 2023 года по 1 июля 2024 года вступили в силу судебные решения о незамедлительном расселении. Выделенные средства позволят расселить около 600 кв. метров аварийного жилья.

Накануне прокуратура сообщала, что добивается признания аварийным многоквартирного дома № 4а на проспекте Королева. Это бывшее общежитие 1969 года постройки. В ноябре прошлого года специализированная межведомственная комиссия города Омска дала заключение об отсутствии оснований для признания этого дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Однако есть заключение БУ «Омский центр КО и ТД», согласно которому фундамент, стены и перекрытие дома, а также конструкции подвального помещения находятся в аварийном состоянии.

Также стало известно, что у мэрии Омска нет денег на снос 29 аварийных домов, которые уже расселили. На это требуется около 20 млн рублей.