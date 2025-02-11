Омск-Информ
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·Общество

На это требуется 20 млн рублей.
В 2024 году омским чиновникам не хватило денег на снос 29 аварийных и уже расселенных домов. На это требуется около 20 млн рублей.
– Выделенное финансирование в 2024 году оказалось недостаточным, – сообщила на комитете Омского горсовета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка старший помощник прокурора города Омска Юлия Стадникова.
Аварийными в городе признают все новые и новые многоэтажки. Ранее сообщалось, что в Омске срочно расселяют жителей двух домов из-за угрозы обрушения.
·Общество

На это требуется 20 млн рублей.
В 2024 году омским чиновникам не хватило денег на снос 29 аварийных и уже расселенных домов. На это требуется около 20 млн рублей.
– Выделенное финансирование в 2024 году оказалось недостаточным, – сообщила на комитете Омского горсовета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка старший помощник прокурора города Омска Юлия Стадникова.
Аварийными в городе признают все новые и новые многоэтажки. Ранее сообщалось, что в Омске срочно расселяют жителей двух домов из-за угрозы обрушения.