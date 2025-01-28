В мэрии ввели локальный режим ЧС. В двухэтажках нарушена целостность конструкций.

В мэрии Омска подготовили постановление о введении режима повышенной готовности для органов, ответственных за предупреждение и ликвидацию ЧС. Режим действует в границах двух домов, по улице 111 Стройплощадка, 3 (Старый Кировск) и Гоголя, 82 (Ленинский округ).

Как явствует из материалов, при проверке зданий выявлены нарушения целостности конструкций элементов. Что чревато обрушением домов. Департаменту жилищной политики поручено срочно расселить жителей. И при необходимости организовать круглосуточное дежурство.

Двухтажка в Старом Кировске признана аварийной в мае 2023 года. По документам жителей расселят к 2030 году. Двухэтажка в Ленинском округе стала аварийной в январе прошлого года. Ее жильцов следует расселить к 2031 году.