Омск-Информ
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·Общество

Станислав Дмитриев служил в танковой роте.

Пресс-служба регионального оператора «Магнит» сообщила о смерти омича Станислава Дмитриева. Он погиб во время выполнения боевого задания в зоне специальной военной операции.

В 2000 году мужчина окончил Омский танковый инженерный институт имени Маршала Советского Союза П. К. Кошевого. После завершения военной карьеры работал в разных сферах.

С 2019 по 2023 год мужчина работал прессовщиком на омском заводе по обработке ТКО. В 2023 году он подписал контракт и ушел на СВО в должности командира танкового взвода в танковой роте.

Редакция «Омск-информа» выражает соболезнования родным и близким Станислава Дмитриева.

1607
·Общество

Станислав Дмитриев служил в танковой роте.

Пресс-служба регионального оператора «Магнит» сообщила о смерти омича Станислава Дмитриева. Он погиб во время выполнения боевого задания в зоне специальной военной операции.

В 2000 году мужчина окончил Омский танковый инженерный институт имени Маршала Советского Союза П. К. Кошевого. После завершения военной карьеры работал в разных сферах.

С 2019 по 2023 год мужчина работал прессовщиком на омском заводе по обработке ТКО. В 2023 году он подписал контракт и ушел на СВО в должности командира танкового взвода в танковой роте.

Редакция «Омск-информа» выражает соболезнования родным и близким Станислава Дмитриева.

1607