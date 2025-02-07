Девушка не выполнила обязательства по работе.

Омичка не смогла оспорить решение Центрального районного суда, который обязал ее возместить МВД затраты на ее обучение. Омский областной суд рассмотрел жалобу девушки и не стал ее удовлетворять.

Как сообщает пресс-служба судов, в 2017 году девушка заключила контракт на обучение с академией МВД и дальнейшую службу в районе. В августе 2022 года ее назначили на должность следователя группы по расследованию неочевидных преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Однако уже в начале сентября девушка уволилась из-за маленькой зарплаты и большой нагрузки.

После увольнения омичке вручили уведомление об обязанности возместить полиции затраты на ее обучение, которые превысили 500 тыс. рублей.

В суде девушка пыталась доказать, что не должна платить, потому что истец пропустил срок исковой давности. Однако это ей не удалось. Теперь омичке придется заплатить за обучение.