Омск-Информ
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·Общество

Девушка не выполнила обязательства по работе.
Омичка не смогла оспорить решение Центрального районного суда, который обязал ее возместить МВД затраты на ее обучение. Омский областной суд рассмотрел жалобу девушки и не стал ее удовлетворять.
Как сообщает пресс-служба судов, в 2017 году девушка заключила контракт на обучение с академией МВД и дальнейшую службу в районе. В августе 2022 года ее назначили на должность следователя группы по расследованию неочевидных преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Однако уже в начале сентября девушка уволилась из-за маленькой зарплаты и большой нагрузки.
После увольнения омичке вручили уведомление об обязанности возместить полиции затраты на ее обучение, которые превысили 500 тыс. рублей.
В суде девушка пыталась доказать, что не должна платить, потому что истец пропустил срок исковой давности. Однако это ей не удалось. Теперь омичке придется заплатить за обучение.
·Общество

Девушка не выполнила обязательства по работе.
Омичка не смогла оспорить решение Центрального районного суда, который обязал ее возместить МВД затраты на ее обучение. Омский областной суд рассмотрел жалобу девушки и не стал ее удовлетворять.
Как сообщает пресс-служба судов, в 2017 году девушка заключила контракт на обучение с академией МВД и дальнейшую службу в районе. В августе 2022 года ее назначили на должность следователя группы по расследованию неочевидных преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Однако уже в начале сентября девушка уволилась из-за маленькой зарплаты и большой нагрузки.
После увольнения омичке вручили уведомление об обязанности возместить полиции затраты на ее обучение, которые превысили 500 тыс. рублей.
В суде девушка пыталась доказать, что не должна платить, потому что истец пропустил срок исковой давности. Однако это ей не удалось. Теперь омичке придется заплатить за обучение.