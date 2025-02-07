Предприниматель получил 635 тысяч, а потерял 1,5 млн рублей.

Омичка подала в суд на предпринимателя, который построил ей туалет, баню и дровяник на садовом участке. За услуги она заплатила 635 тыс. рублей, однако получила некачественные постройки.

– Она обратилась за проведением экспертизы, по результатам которой выявлены недостатки: не произведено антисептирование древесины – обшивки стен наружных и внутренних, не заполнены два дверных проема дверными блоками – помещения дровяника и хозяйственного помещения, имеется неровность плоскости стены, защитный конек крыши уложен не до края кровли, не закончены работы по обшивке карниза, на фронтовых свесах кровли отсутствует торцевая доска, не установлены деревянные декоративные уголки стен снаружи, не произведены электромонтажные работы строения хозяйственного блока, – сообщает служба судебных приставов.

На претензию и требование вернуть деньги предприниматель не ответил. В итоге суд взыскал с предпринимателя стоимость ремонтно-восстановительных работ, неустойку, расходы на экспертизу, компенсацию морального вреда и штраф на общую сумму 1,5 млн рублей.

Предприниматель не спешил выполнять решение суда, поэтому судебные приставы вынесли постановления о запрете на регистрационные действия в отношении его автомобиля Hyundai Santa Fe. У предпринимателя также нашли счета, с которых взыскали сумму компенсации. Должнику также пришлось оплатить исполнительский сбор.