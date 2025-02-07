Продукция была контрафактной.

Октябрьский районный суд Омска признал 63-летнюю местную жительницу и ее 43-летнего сына виновными в незаконном обороте контрафактного алкоголя и сигарет. По данным прокуратуры, они незаконно покупали и перепродавали продукцию, используя при этом чужие товарные знаки. Как сообщает пресс-служба ФСБ, омичи выбирали элитные марки.

Свою преступную деятельность мать и сын начали в июле 2023 года. Торговля проходила на оптовой базе «Третий разъезд». При обысках у омичей нашли более 150 тыс. бутылок контрафактного алкоголя и более 40 тыс. пачек сигарет. Товары уничтожат.

Сына, ранее судимого за подобные преступления, суд решил отправить на 3,5 года в колонию строгого режима и оштрафовать на 1 млн рублей. Матери дали 2 года лишения свободы условно.

Приговор пока не вступил в законную силу. Его могут обжаловать.