Автомобиль женщины пострадал в этой аварии.

Таврический районный суд Омской области рассмотрел иск местной жительницы к пастуху. Женщина требовала компенсацию материального вреда, который причинило ей столкновение с лошадью.

Как сообщает пресс-служба суда, знакомый женщины ехал на ее автомобиле по трассе Новоселецк – Таврическое – Нововаршавка и врезался в лощадь. Животное, которое без присмотра оставил пастух, оказалось на дороге. В результате пострадал автомобиль.

Владелица автомобиля потребовала с пастуха 544 900 рублей компенсации вреда, еще 15 000 рублей за экспертизу, а также возмещения расходов по оплате государственной пошлины и услуг адвоката. Однако суд удовлетворил иск частично, отметив, что в ДТП была вина и владелицы автомобиля. С пастуха взыскали 435 920 рублей компенсации вреда и 24 783 рубля компенсации судебных расходов.

Отметим, что пастух в суд не явился.