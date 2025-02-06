Представители старшего поколения смогут обучиться компьютерной грамотности и не утратить коммуникативные навыки.

Глава Социального фонда России Сергей Чирков во время сегодняшнего визита в Омск подписал с губернатором Виталием Хоценко соглашение о сотрудничестве с правительством региона.

По словам губернатора, планируется проработать вопрос о создании в каждом из муниципалитетов на базе клиентских служб Социального фонда России так называемых центров общения старшего поколения. В них можно будет обучаться правилам получения государственных услуг, финансовой и компьютерной грамотности, узнавать много нового и общаться друг с другом.

Развивать подобные центры будут в векторе президентского национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».