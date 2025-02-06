Автогонщики отметили качество моторного масла «Газпромнефть-СМ».
В России проходят учебно-тренировочные сборы чемпионата России по кольцевым гонкам. На гоночных трассах чемпионата протестировали продукцию «Газпромнефть – смазочные материалы».
В результате компания получила благодарность Академии СМП. Глава академии Сергей Сироткин отметил, что эти испытания в очередной раз подтвердили эффективность и высокое качество продукции.
Генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолий Скоромец подчеркивает, что компания стремится совершенствовать продукцию и внедрять инновационные решения.
– В нашем портфеле более тысячи видов смазочных материалов для всех видов транспорта и условий эксплуатации, – рассказал Анатолий Скоромец. – Эффективное развитие научно-исследовательского потенциала и внедрение передовых технологий позволяют также выполнять индивидуальные и специальные заказы. Несмотря на разнообразие ассортимента и сфер применения, каждый наш продукт одинаково надежен и эффективен. Эти качества важны и для мощных высокоскоростных багги, и для городских автомобилей.
Цифровая система «Алхимик» помогает в разработке их формулы. Напомним, разработки омских нефтяников помогли победить в гонках на выносливость, которые прошли в Грозном в прошлом году.