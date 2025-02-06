Омск-Информ
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·Авто

Автогонщики отметили качество моторного масла «Газпромнефть-СМ».

В России проходят учебно-тренировочные сборы чемпионата России по кольцевым гонкам. На гоночных трассах чемпионата протестировали продукцию «Газпромнефть – смазочные материалы».

В результате компания получила благодарность Академии СМП. Глава академии Сергей Сироткин отметил, что эти испытания в очередной раз подтвердили эффективность и высокое качество продукции.

Генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолий Скоромец подчеркивает, что компания стремится совершенствовать продукцию и внедрять инновационные решения.

– В нашем портфеле более тысячи видов смазочных материалов для всех видов транспорта и условий эксплуатации, – рассказал Анатолий Скоромец. – Эффективное развитие научно-исследовательского потенциала и внедрение передовых технологий позволяют также выполнять индивидуальные и специальные заказы. Несмотря на разнообразие ассортимента и сфер применения, каждый наш продукт одинаково надежен и эффективен. Эти качества важны и для мощных высокоскоростных багги, и для городских автомобилей.

Цифровая система «Алхимик» помогает в разработке их формулы. Напомним, разработки омских нефтяников помогли победить в гонках на выносливость, которые прошли в Грозном в прошлом году.

·Авто

Автогонщики отметили качество моторного масла «Газпромнефть-СМ».

В России проходят учебно-тренировочные сборы чемпионата России по кольцевым гонкам. На гоночных трассах чемпионата протестировали продукцию «Газпромнефть – смазочные материалы».

В результате компания получила благодарность Академии СМП. Глава академии Сергей Сироткин отметил, что эти испытания в очередной раз подтвердили эффективность и высокое качество продукции.

Генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолий Скоромец подчеркивает, что компания стремится совершенствовать продукцию и внедрять инновационные решения.

– В нашем портфеле более тысячи видов смазочных материалов для всех видов транспорта и условий эксплуатации, – рассказал Анатолий Скоромец. – Эффективное развитие научно-исследовательского потенциала и внедрение передовых технологий позволяют также выполнять индивидуальные и специальные заказы. Несмотря на разнообразие ассортимента и сфер применения, каждый наш продукт одинаково надежен и эффективен. Эти качества важны и для мощных высокоскоростных багги, и для городских автомобилей.

Цифровая система «Алхимик» помогает в разработке их формулы. Напомним, разработки омских нефтяников помогли победить в гонках на выносливость, которые прошли в Грозном в прошлом году.