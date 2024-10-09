Автомобили, которые использовали моторное масло от «Газпромнефть-СМ», первыми прошли марафон.
Завершился финальный этап Кубка России по гонкам на выносливость G-Energy СМП РСКГ Эндуранс. Гонка проходила в Грозном, участие принимало 15 экипажей и более 30 пилотов, а суммарная дистанция, которую должны были пройти гонщики, составила более 530 километров. Победу одержала команда G-Drive SMP Racing спустя 4 часа гоночного марафона.
В гонках на выносливость важным моментом является не только мастерство пилота, но и надежность спорткара, которую помогает обеспечивать моторное масло.
– «Газпромнефть-СМ» активно поддерживает автоспорт: разработки компании прошли сотни дополнительных проверок на маршрутах крупнейших состязаний страны, – отметил генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы».Анатолий Скоромец. – Высокие скорости и предельные нагрузки позволяют нашей продукции проявлять свои эффективные характеристики и достигать максимальных результатов.
Анализ проб после заезда показал стабильность всех ключевых характеристик смазочных материалов.