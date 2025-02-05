Омск-Информ
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·Общество

Новый руководитель омского отделения Союза армян России Арабо Григорян рассказал о планах организации.

Известный омский дорожник, учредитель ООО «Сибирский региональный союз» Арабо Григорян, ставший новым руководителем омского регионального отделения «Союза армян России», рассказал о планах общественной организации.

– Первое – восстановление существующей церкви. Второе – строительство армянской церкви. Планируется создание национальной культурной автономии и ассоциации врачей. В дальнейшем планируем строительство культурного центра и спортивного комплекса для молодежи, – приводит слова Григоряна портал «СуперОмск».

Сам предприниматель в настоящее время возводит четырехзвездочный загородный отель Villa Rose в селе Розовка Омского района. Сдать его планируется в текущем году.

·Общество

Новый руководитель омского отделения Союза армян России Арабо Григорян рассказал о планах организации.

Известный омский дорожник, учредитель ООО «Сибирский региональный союз» Арабо Григорян, ставший новым руководителем омского регионального отделения «Союза армян России», рассказал о планах общественной организации.

– Первое – восстановление существующей церкви. Второе – строительство армянской церкви. Планируется создание национальной культурной автономии и ассоциации врачей. В дальнейшем планируем строительство культурного центра и спортивного комплекса для молодежи, – приводит слова Григоряна портал «СуперОмск».

Сам предприниматель в настоящее время возводит четырехзвездочный загородный отель Villa Rose в селе Розовка Омского района. Сдать его планируется в текущем году.