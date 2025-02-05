Омск-Информ
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·Общество

Арабо Григорян сменил Араика Татояна.
В омском региональном отделении Общероссийской общественной организации «Союз армян России» сменился глава. По данным ЕГРЮЛ, с 3 февраля должность занял Арабо Григорян.
По данным сервиса Руспрофиль, Григорян – учредитель строительной компании ООО «Сиброс». Компания специализируется на строительстве автомобильных дорог и занималась реконструкцией Сыропятского тракта. Кроме того предприниматель возводит четырехзвездочный загородный отель Villa Rose в селе Розовка Омского района. 
Ранее Союз армян возглавлял Араик Татоян, который также руководит Российско-армянским деловым советом в Москве.
·Общество

Арабо Григорян сменил Араика Татояна.
В омском региональном отделении Общероссийской общественной организации «Союз армян России» сменился глава. По данным ЕГРЮЛ, с 3 февраля должность занял Арабо Григорян.
По данным сервиса Руспрофиль, Григорян – учредитель строительной компании ООО «Сиброс». Компания специализируется на строительстве автомобильных дорог и занималась реконструкцией Сыропятского тракта. Кроме того предприниматель возводит четырехзвездочный загородный отель Villa Rose в селе Розовка Омского района. 
Ранее Союз армян возглавлял Араик Татоян, который также руководит Российско-армянским деловым советом в Москве.