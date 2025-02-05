Скорость интернета для 43 тысяч жителей выросла на 30 %.

Жители Тарского района теперь пользуются интернетом на высоких скоростях. Загрузка и обмен информацией стали более комфортными благодаря модернизации сети, проведенной компанией МегаФон. Обновление позволило увеличить среднюю скорость передачи данных почти на 30 % по всей территории района.

– Модернизация сети позволила увеличить скорость мобильного интернета для 43 тысяч жителей Тарского района примерно на 30 %, – рассказал директор МегаФона в Омской области Игорь Беззубкин. – Согласно аналитике МегаФона, быстрый доступ к цифровым сервисам востребован местными жителями. Абоненты сгенерировали за последний месяц 208 ТБ трафика, что сопоставимо с просмотром 52 тысяч кинофильмов.

Тара – старейший город в Омской области. Первые поселенцы обосновались здесь в конце XVI века, и главной их задачей стало отражение степных кочевников от границ растущего российского государства. Интерес к теме освоения Сибири не ослабевает, поэтому нередко здесь можно встретить туристов. Сегодня Тара – второй по величине город региона, где расположены крупные предприятия нефтеперерабатывающей и химической промышленности.

– В течение года операторы сотовой связи не только устанавливают новые базовые станции, но и проводят модернизацию уже существующего телеком-оборудования, – отметил первый замминистра цифрового развития и связи Омской области Максим Макаленко. – В 2024 году было обновлено порядка 850 базовых станций сотовой связи до уровня 4G, а также построено около 200 километров волоконно-оптических линий связи на территории Омской области.

Компания МегаФон провела обширную работу по модернизации сети связи, установив современное оборудование на базовых станциях в городе Таре. Улучшения предоставляемых услуг связи произошли в том числе на улицах Советская, 5-й Армии, Тюменская и Школьная. Там расположены важные для города социальные объекты: театр, музеи, образовательные и медицинские учреждения. В итоге удалось увеличить емкость сети и разгрузить существующие базовые станции.

Часть работ связисты провели за пределами города. Например, в селе Екатерининское Тарского района после технического обновления скорость мобильного интернета увеличилась в 4 раза до 40 Мбит/с. В селе Чекрушево, где проживает около 900 человек, построили новую базовую станцию, поддерживающую стандарт связи 4G. Теперь и жители, и приезжие смогут пользоваться сервисами госуслуг, скачивать необходимые данные, отправлять «тяжелые» файлы, делиться впечатлениями с друзьями через мессенджеры и социальные сети.

ПАО «МегаФон». ИНН 7812014560. Реклама