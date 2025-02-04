Аварийные конструкции передали в собственность Омской области.

На сегодняшней встрече в Москве с главой Росимущества Вадимом Яковенко губернатор Омской области Виталий Хоценко решил вопрос по передаче в областную собственность причалов у речного вокзала и набережной на слиянии Оми и Иртыша.

Сейчас причальные стенки включены в программу приватизации федерального имущества. А передача в региональную собственность позволит определить механизм их восстановления и реконструкции, улучшить безопасность и благоустроить знаковое для Омска место.

РИА «Омск-информ» писал об этой локации два года назад. Вот уже несколько лет конструкции находятся в аварийном состоянии, и все ремонтные работы нельзя было выполнить из-за того, что объекты находились на балансе ТУ Росимущества.