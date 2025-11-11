На набережной у речного вокзала в Омске поставят огромный забор

Установка ограждения вызвана обеспечением безопасности пешеходов.

Omskinform.ru

В центре Омска, на набережной у речного вокзала, установят 370-метровый металлический забор с двухстворчатыми воротами. Ограждение необходимо для обеспечения безопасности пешеходов – через каждые 10 метров на заборе разместят информационные щиты с надписью: «Опасная зона. Проход запрещен».

На эти цели из бюджета потратят 1,7 млн рублей. Аукцион по определению подрядчика состоится 19 ноября.

Установка забора вызвана аварийным состоянием причальных стенок пристани. Из-за этого пассажиры курсирующих по Иртышу теплоходов уже несколько лет осуществляют посадку и высадку с временного причала у Воскресенского сквера на правом берегу Оми.