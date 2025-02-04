АО «Омский СоюзДорНИИ» избавляется от здания на проспекте Мира, 3.

На сайте «Авито.Недвижимость» появилось объявление о продаже имущественного комплекса из шести стpоeний, которые расположены на проспекте Мира, 3. Речь идет о здании АО «СоюзДорНИИ» и земельном участке площадью 1 гектар под ним.

Среди преимуществ объекта продавец называет транспортную доступность, огороженность территории и парковку на 75 автомобилей. Также прилагается производственный корпус площадью 572 кв. м.

– Отличный вариант для размещения компании с потребностями в складских и производственных помещениях, а также для ведения арендного бизнеса, – указано в объявлении.

Будущему собственнику здания даже не нужно будет искать арендаторов. Практически все помещения ими уже заняты.

АО «Омский СоюзДорНИИ» мелькало в новостных лентах в декабре 2024 года, когда СУ СКР по Омской области по материалам прокуратуры возбудило дело в отношении лиц из числа руководства НИИ по ч. 2 ст.145.1 УК РФ – невыплата заработной платы.

По данным ЕГРЮЛ, гендиректором АО являлся Олег Бабак. Его сын Илья Бабак погиб, упав с моста имени 60-летия ВЛКСМ спустя два дня после возбуждения уголовного дела. Он в свое время также руководил АО «Омский СоюзДорНИИ».