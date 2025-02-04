Омск-Информ
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·Общество

Врачи прогнозируют рост онкологических заболеваний среди пользователей вейпов.

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Омский онколог высказался по поводу вреда от курения электронных сигарет. По словам заведующего отделением хирургических методов лечения торакальной онкологии БУЗОО «Клинический онкологический диспансер» Дмитрия Новицкого, вейпы оказывают негативное влияние на организм, но раковых больных вследствие их употребления пока не встречается.

– Они пока очень молодые, эти пациенты. А это процесс длительный. Они просто еще физически не дожили до своих проблем. Поэтому пока никаких больших популяционных данных именно по онкологическим вещам от этих испарителей нет, – пояснил эксперт.

Новицкий также заявил, что поддерживает новый законопроект о ужесточении регулирования продажи и потребления табачных изделий. Речь идет о запрете на продажу электронных сигарет и вейпов.

·Общество

Врачи прогнозируют рост онкологических заболеваний среди пользователей вейпов.

ё

Омский онколог высказался по поводу вреда от курения электронных сигарет. По словам заведующего отделением хирургических методов лечения торакальной онкологии БУЗОО «Клинический онкологический диспансер» Дмитрия Новицкого, вейпы оказывают негативное влияние на организм, но раковых больных вследствие их употребления пока не встречается.

– Они пока очень молодые, эти пациенты. А это процесс длительный. Они просто еще физически не дожили до своих проблем. Поэтому пока никаких больших популяционных данных именно по онкологическим вещам от этих испарителей нет, – пояснил эксперт.

Новицкий также заявил, что поддерживает новый законопроект о ужесточении регулирования продажи и потребления табачных изделий. Речь идет о запрете на продажу электронных сигарет и вейпов.