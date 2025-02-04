Налог могут уменьшить на 50 %.
Садоводы из Осташково, чьи дачи пострадали от наводнения, смогут получить компенсацию земельного налога. Как сообщает «Город55» со сылкой на УФНС России по Омской области, если участок затопило наполовину и более, налог уменьшится на 50 %. Это потребуется подтвердить справкой от окружной администрации.
– За 2024 год сумма земельного налога за один участок под СНТ в городе Омске площадью 600 квадратных метров в среднем составляет 300–350 рублей. Информацией о количестве граждан, претендующих на получение льготы в отношении затопленных земельных участков, налоговые органы Омской области не располагают, – сообщили в УФНС.
Дачники пока не подавали заявления на эту льготу.
Напомним, что от потопа пострадали участки в СНТ «Фиалка», «Сигнал», «Электромера», «Радуга-1», «Сибирский садовод – 4», «Магистраль», «Вагонник», «Родничок», «Омский садовод» и «40 лет Октября». Причины наводнения до сих пор неизвестны. Есть версия, что виноват в этом золоотвал ТЭЦ-5.