В зоне риска оказались и соседние Новосибирская и Тюменская области.

Омская область из-за аномально теплой зимы оказалась в зоне риска по нашествию опасного вредителя сельскохозяйственных культур, лугового мотылька. Это насекомое уничтожает посевы. В зоне риска оказались и соседние регионы, Новосибирская и Тюменская области. Об этом рассказал «Известиям» директор ФГБУ «Россельхозцентр» Александр Малько.

В то время как в Омской области зафиксировано снижение численности лугового мотылька из-за летних ночных заморозков. В частности, вредитель обнаружен в 19 районах на общей площади 70,7 тысячи га или 8,3 % обследованной площади.

Для прогноза на 2025 год специалисты обследовали площади и обнаружили коконы на 1,3% территории региона. Больше всего особей зимует в Черлакском районе, уточняет «СуперОмск». При этом эксперты отдела защиты растений омского Россельхозцентра прогнозировали очажную вредоносность лугового мотылька в нынешнем году, если зима и весна будут теплыми.