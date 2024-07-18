Россельхознадзор уничтожил цветы, в которых находился цветочный трипс.

Во вторник, 16 июля, в региональный Россельхознадзор обратилась женщина, которая хотела получить фитосанитарный сертификат для вывоза цветов (эустомы и асльстромерии) в Казахстан. Специалисты Центра оценки качества зерна проверили образцы цветов и выяснили, что в партии из 200 штук находится вредитель – западный цветочный трипс.

Это насекомое является одним из опасных вредителей культурных растений, переносчиком вирусных заболеваний растений. Цветочный трипс включен в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза.

Сотрудники Россельхознадзора не допустили партию к вывозу и сожгли. С начала года это первый случай выявления цветочного трипса в партии груза, который вывозят из РФ.