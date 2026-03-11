Омские огороды готовятся атаковать злостные вредители

Без химических средств обработки дачникам не обойтись.

Freepik.com

Опытные дачники знают, что в Сибири за урожай нужно бороться еще и с вредителями, способными за считанные дни свести на нет все труды. «Омск-информу» рассказали, что колорадский жук – не самое страшное, что может подстерегать на огороде, а также порекомендовали боевой арсенал, который спасет грядки омичей.

– Вредителей в Западно-Сибирском регионе огромное количество. Даже при условии, что у нас с вами полгода отрицательные температуры, – сказал декан агротехнологического факультета ОмГАУ им. П. А. Столыпина, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Алексей Гайвас.

Он отметил, что в этой армии есть вредители, специализирующиеся на отдельных культурах, а есть полифаги, то есть те, кто не отдает предпочтение какому-то растению, а едят все.

– У нас есть вредители, которые встречаются только, например, на крестоцветных – это капуста и рапс. Все мы их знаем: бабочки-капустницы, капустная беленка, капустная совка, крестоцветная блошка, рапсовый пилильщик и так далее, и так далее, и так далее. Есть вредители, которые встречаются только на посленовых, – это всем известный колорадский жук. Любую культуру вы мне назовите, я вам назову конкретно специализированных вредителей, которые на них встречаются.

Среди полифагов Гайвас назвал проволочника, ложнопроволочника, саранчевых, подгрызающих совок и многих других.

фото: https://vk.com/domjour55. автор Вячеслав Крузман

– Мне часто задают вопрос: а кто самый страшный и опасный вредитель? Отвечу, самые опасные вредители – это скрытно живущие. То есть те, кого мы не видим, но они причиняют вред, – отметил декан агротехнологического факультета. – Мы уже видим их, когда проблемы, которые они причинили, стали заметны.

В пример Гайвас привел луковую муху, когда луковица выглядит неплохо, но она уже повреждена. При разрезе это становится понятным. Некоторые садовые вредители снискали славу неуязвимых, к ним относят смородиновый стеклянец. На смородине живет почковый клещ – это микроскопическое паукообразное насекомое, которое живет внутри почек смородины и питается их тканями. Freepik.com

Борются с такими вредителями по-разному: и дедовскими способами, и с помощью химии. Так, основная мера борьбы с почвообитающими насекомыми – это глубокая перекопка, это главное правило сибирского дачника. Осенью перед уходом в зиму личинки и куколки поднимают на поверхность. И они погибают. Важна обработка посадочного материала перед посевом и посадкой. Но все же вообще без химии не обойтись.

– Но с химией надо уметь работать. Надо, во-первых, защищать себя, то есть без респираторов, без масок работать категорически нельзя. После обработки есть некий период времени, когда эту продукцию нельзя использовать, нужно учесть срок ожидания. Где-то это две недели, где-то это три, а где-то это может доходить и до 50 дней, – предупредил Гайвас.

Лучший результат дает комплексный подход, начинать важно с профилактики, не пренебрегать народными средствами и привлекать инсектициды.