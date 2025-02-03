Недавний прокол Виталия Никитенко – открытие кафе полезного питания на месте бывшей кофейни «Вояж».

В центре Омска, на улице Ленина, 31, закрылось кафе полезного питания «О, ПП!». Заведение работало всего два месяца. Собственник кафе Виталий Никитенко назвал открытие точки на месте бывшей кофейни «Вояж» своей ошибкой, указав, что потерял на этом 6 млн рублей.

– Опытные предприниматели совершают ошибки, в данном случае ценой 6 миллионов рублей. Я принял эмоциональное решение об открытии второй точки (первая работает на Красном Пути – РИА «Омск-информ»), ведь я доверяю своей команде и выслушал их доводы, что все будет хорошо. Принял это решение, не проверив. В итоге система была не готова, мы закрываемся. Видел отзывы гостей, что качество и сервис начали подхрамывать теперь уже в двух точках. И, чтобы сохранить качество, которое нравится нашим гостям, я принял это решение, – написал Никитенко в соцсетях.

Предприниматель добавил, что на сегодняшний день его ошибки в бизнесе «исчисляются сотнями миллионов рублей».