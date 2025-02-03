Омск-Информ
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·Общество

Торжества и богослужения пройдут в Успенском соборе.

Сегодня, на пресс-конференции, посвященной 130-летию Омской епархии, рассказали о праздничных мероприятиях, которые ожидают жителей города. 24 и 25 сентября в Успенский кафедральный собор будут привезены мощи Патриарха Всероссийского святителя Тихона.

- Это общецерковная программа перенесения мощей. Именно в эти дни святыня будет находиться у нас в Успенском соборе. Будет организовано праздничное торжественное служение, в котором примут участие целый ряд архиереев, наших соседей, тех епархий, которые территориально в прошлом входили в Омскую епархию, - прокомментировал секретарь Омского епархиального управления Протоиерей Дмитрий Олихов.

Он также отметил, что в ряду мероприятий именно перенесение мощей станет кульминацией праздника.

Алексей Новиков
·Общество

Торжества и богослужения пройдут в Успенском соборе.

Сегодня, на пресс-конференции, посвященной 130-летию Омской епархии, рассказали о праздничных мероприятиях, которые ожидают жителей города. 24 и 25 сентября в Успенский кафедральный собор будут привезены мощи Патриарха Всероссийского святителя Тихона.

- Это общецерковная программа перенесения мощей. Именно в эти дни святыня будет находиться у нас в Успенском соборе. Будет организовано праздничное торжественное служение, в котором примут участие целый ряд архиереев, наших соседей, тех епархий, которые территориально в прошлом входили в Омскую епархию, - прокомментировал секретарь Омского епархиального управления Протоиерей Дмитрий Олихов.

Он также отметил, что в ряду мероприятий именно перенесение мощей станет кульминацией праздника.

Алексей Новиков