Правоохранители распространили снимки, позволяющие восстановить картину аварии.

В омской полиции рассказали подробности сегодняшней аварии с участием главного тренера «Авангарда» Ги Буше. Ранее сообщалось, что канадский специалист направлялся на «G-Drive Арену» на матч с казахстанским «Барысом» и попал в ДТП на клубном «Мерседесе». Коуч и его переводчица не пострадали. Но снимки с места инцидента говорят о том, что удар по автомобилю с Буше был такой силы, что оторвало фару и крыло.

По данным правоохранителей, в 16:10 в Госавтоинспекцию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Левобережье. Предварительно установлено, что 26-летний водитель автомобиля «Хендай» в районе дома № 38/2 по улице Волгоградской не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем «Мерседес» под управлением 36-летнего водителя. После столкновения «Хендай» продолжил движение и допустил столкновение с автомобилями «Чери» и «Шевроле Нива».

Уточняется, что участники ДТП за медицинской помощью не обращались. Проводится проверка.

Снимки с места аварии позволяют предположить, что «Хендай» выезжал с парковки и вылетел на дорогу, не заметив «Мерседеса» и получив повреждения боковой части. И заодно по инерции собрал «Чери» и «Ниву». Ги Буше, похоже, повезло, что он сидел сзади. Ударом снесло фару и крыло, то есть переднюю часть «Мерседеса».