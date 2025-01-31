Омск-Информ
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·Общество

Известно, что обладатель суперприза купил лотерейный билет за 300 рублей.

Накануне, 30 января, состоялся розыгрыш очередного тиража популярной в России лотереи. Суперприз – 8 млн 379 тыс. 700 рублей – выиграл житель Омской области.

Как сообщают организаторы, победитель еще не обращался за призом, возможно, он еще не знает о своем успехе. Счастливый билет омич купил в мобильном приложении распространителя лотереи за 300 рублей.

·Общество

Известно, что обладатель суперприза купил лотерейный билет за 300 рублей.

Накануне, 30 января, состоялся розыгрыш очередного тиража популярной в России лотереи. Суперприз – 8 млн 379 тыс. 700 рублей – выиграл житель Омской области.

Как сообщают организаторы, победитель еще не обращался за призом, возможно, он еще не знает о своем успехе. Счастливый билет омич купил в мобильном приложении распространителя лотереи за 300 рублей.