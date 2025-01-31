Омск-Информ
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·Происшествия

Мужчину могут отправить в колонию на 5 лет.
Прокуратура направила в Кировский районный суд Омска уголовное дело 59-летнего водителя КамАЗа, которого обвиняют в гибели 49-летней женщины. По версии следствия, мужчина нарушил правила дорожного движения и задавил омичку.
Авария произошла днем 5 декабря. Мужчина управлял грузовым тягачом КамАЗ на территории складских помещений. Не убедившись в безопасности маневра, он начал движение задним ходом и наехал на пешехода.
Женщина скончалась в машине скорой медицинской помощи.
Отметим, что водитель признал вину. Ему грозит до 5 лет колонии.
·Происшествия

Мужчину могут отправить в колонию на 5 лет.
Прокуратура направила в Кировский районный суд Омска уголовное дело 59-летнего водителя КамАЗа, которого обвиняют в гибели 49-летней женщины. По версии следствия, мужчина нарушил правила дорожного движения и задавил омичку.
Авария произошла днем 5 декабря. Мужчина управлял грузовым тягачом КамАЗ на территории складских помещений. Не убедившись в безопасности маневра, он начал движение задним ходом и наехал на пешехода.
Женщина скончалась в машине скорой медицинской помощи.
Отметим, что водитель признал вину. Ему грозит до 5 лет колонии.