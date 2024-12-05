Омск-Информ
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·Происшествия

Трагедия произошла на территории предприятия. Водитель КамАЗа ехал задним ходом и не увидел женщину.

На окраине Омска произошло ДТП, в результате которого погибла 49-летня женщина. Ее сбил КамАЗ. Как сообщили в полиции, авария случилась около 13:30 часов на территории предприятия, расположенного на улице 3-я Автомобильная (Старый Кировск).

По предварительным данным, 59-летний водитель грузовика, сдавая задним ходом, не увидел стоящую женщину-пешехода и совершил на нее наезд. Омичка скончалась в карете скорой помощи от полученных травм.

Сейчас ведется проверка по факту трагедии.

·Происшествия

Трагедия произошла на территории предприятия. Водитель КамАЗа ехал задним ходом и не увидел женщину.

На окраине Омска произошло ДТП, в результате которого погибла 49-летня женщина. Ее сбил КамАЗ. Как сообщили в полиции, авария случилась около 13:30 часов на территории предприятия, расположенного на улице 3-я Автомобильная (Старый Кировск).

По предварительным данным, 59-летний водитель грузовика, сдавая задним ходом, не увидел стоящую женщину-пешехода и совершил на нее наезд. Омичка скончалась в карете скорой помощи от полученных травм.

Сейчас ведется проверка по факту трагедии.