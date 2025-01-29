Министерство здравоохранения Омской области взялось за выяснение возможных последствий закрытия медучреждения в Омске.
Минздрав Омской области попросил депутатов горсовета оценить последствия закрытия обособленных подразделений городской поликлиники № 1. Запрос был включен в повестку сегодняшнего пленарного заседания горсовета.
– Городская поликлиника № 1 завершает свою деятельность, поэтому министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов попросил направить двух депутатов для участия в комиссии по оценке последствий принятия такого решения, – озвучил запрос Владимир Корбут.
Речь идет о поликлиническом учреждении № 1, расположенном по адресу ул. Кемеровская, 1, здравпунктах на ул. Яковлева, 5, Волховстроя, 5, ул. Красный Путь, 143.
– Депутаты обеспокоены данным вопросом, – сказал депутат Сергей Дроздов. – Потому что непонятно, что значат последствия закрытий поликлиники? Они как раз понятны. Депутаты выяснят все подробности, в дальнейшем будем смотреть, как быть, куда обращаться.
Выяснять все подробности поручено депутатам Александру Кузюкову и Наталье Старовойтовой.
В ноябре прошлого года сообщалось, что областной Минздрав готовит присоединение поликлинического отделения № 1 (ул. Кемеровская) к городской поликлинике № 13. В ведомстве проводят реорганизацию, чтобы, как утверждается, пациентам было легче попасть на прием к узким специалистам: эндокринологам, неврологам, офтальмологам и эндоскопистам. В ГП № 13 есть современное оборудование: маммограф, флюорограф, УЗИ-аппараты экспертного класса, а также аппараты для холтеровского мониторинга и мониторинга артериального давления. Однако парламентариям все эти подробности не рассказали.