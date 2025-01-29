В Омской драме прошли премьерные показы спектакля по мотивам пьесы Эдварда Олби в «жанре» «игры и забавы в тесном семейном кругу». Автор версии многое изменил.

Премьерные показы спектакля «Не боюсь Вирджинии Вульф» (16+) по мотивам знаковой для своего времени пьесы американского драматурга Эдварда Олби прошли в Омском академическом театре драмы при аншлагах. Это произведение уже ставилось в Омской драме в 80-х годах и спектакль стал легендой. Однако театралам, знакомым с оригиналом пьесы Олби, стоит быть готовым к тому, что приглашенный режиссер и автор сценической версии Константин Соя несколько «перекроил» сюжет, расставил свои акценты. А также интерпретировал образы героев, вычленив главное. Получилась общечеловеческая история, которая лишь условно происходит где-то в Америке.

Константин Соя работал над спектаклем совместно с художественным руководителем поставки Романом Габриа. Оба театральных режиссера – из Санкт-Петербурга. Напомним, что в Омской драме с успехом идут две постановки Романа Габриа «С днем рождения, Папа!» (18+) и «Похороните меня за плинтусом» (16+).

Основная сюжетная канва в «Не боюсь Вирджинии Вульф» сохраняется. Ночью, после вечеринки немолодая пара - Марта (Анна Ходюн) и Джордж (Александр Гончарук) зовут к себе в дом гостей, молодых супругов Ника (Егор Уланов) и Хани (Мария Макушева) чтобы «поиграть». Всех четверых ждет ночь, полная откровений, нарушения личных границ и психологических «боев без правил».

По словам Романа Габриа (на «культурном завтраке»), для создателей было принципиальным сохранить многоплановость и неоднозначность интерпретаций пьесы: скопление загадок, скелетов в шкафу, тайных страхов и обид.

- Пытаемся расширять вселенную этой пьесы так, чтобы интерпретаций было много. Как воспитывать ребенка? Лучше всего – игрой. В игре ребенок постигает жизнь, социум, отношения с другими детьми… Ребенку очень важно сломать, чтобы посмотреть, как это утроено. По такой аналогии эта семья (Марта и Джордж – прим ред.) проверяет человеческую природу. В ходе игры вылезают их триггеры – и одной, и другой пары. Константин не даром выбрал генеральную линию музыкального оформления - линию джаза. Это квартет из четырёх инструментов, которые поочередно солируют, как в джазе, уступая друг другу, - поделился своими мыслями с журналистами Роман Габриа.

Общее название игры «Не боюсь Вирджинии Вульф» с «разделами»: «жизнь без иллюзий», «страх боли», «разбуди Джорджа», «соблазни хозяйку» и другие. Игры заключаются в словесных пикировках и странных выходках. Обстановка накаляется, герои раскрываются, порой с самых неприглядных сторон. Но за короткое время четко вырисовываются характеры, понятна и личная история каждого из четверых персонажей, и то, что связывает партнеров внутри семейных пар.

- На первый взгляд, они «мочат» друг друга, нас самом деле они очень любят друг друга и очень счастливы друг с другом, особенно в момент, когда они играют, - уверена Анна Ходюн, рассказывая о взаимоотношениях между Мартой и Джорджем. Она подчеркивает, что это - высоко интеллектуальные люди.

На спектакль «Не боюсь Вирджинии Вульф» стоит пойти, чтобы послушать соло на саксофоне в исполнении Александра Гончарука. За инструмент он берется дважды и становится понятно, что чувствует его герой в тот или иной момент большой «игры». Великолепно выражают эмоции своих персонажей в танцах Анна Ходюн и Мария Макушева.

На протяжении почти всего спектакля звучат джазовые композиции, не всегда гармоничные, как и то, что происходит на сцене. В ходе игр Марта меняет наряды и в этом есть свой смысл. Очень интересно выглядят декорации-трансформеры, находящиеся в движении. Из сводов пещеры выдвигаются предметы интерьера, тут тоже своя символика.

...О любви можно рассказывать по-разному. Спектакль, как и задумывали создатели, получился многослойным, есть недоговорки и «белые» пятна. И возникает желание пересмотреть его еще раз, уловить то, что ускользнуло при первом знакомстве.

Фото: Андрей Кудрявцев.