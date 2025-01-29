Причем предприниматель не спешил исполнять решение суда, и приставам пришлось арестовать его имущество.

Омичка отсудила 350 тысяч рублей компенсации морального вреда у индивидуального предпринимателя. Причиной стала травма, полученная в его магазине.

Как сообщает служба судебных приставов, женщина пошла за покупками в магазин на Космическом проспекте. В тамбуре магазина у порога образовалась наледь. Женщина поскользнулась там и упала на бетонный пол без резиновых противоскользящих подстилок.

– При падении в левой ноге женщина почувствовала сильную боль и стала кричать, но рядом никого не оказалось, поскольку двери были закрыты как впереди, так и сзади, тогда омичка стала подбираться к двери, которая открывается внутрь магазина, приоткрыла ее и стала звать на помощь. Услышав призыв, к ней подошли продавцы из магазина, которые вызвали бригаду скорой помощи, – сообщает служба судебных приставов.

Женщине потребовалась операция. Омичка до сих пор чувствует себя неудовлетворительно, у нее болит спина.

Чтобы предприниматель исполнил решение суда и выплатил компенсацию, приставы вынесли постановления о запрете на регистрационные действия в отношении недвижимости и земельных участков, а также автомобилей Daewoo Novus, ЗИЛ, ГАЗ и Volkswagen Tiguan. На денежные средства предпринимателя наложили арест, а позже сумму компенсации списали с его счетов. Так как добровольно предприниматель не заплатил, с него вычли и исполнительский сбор.