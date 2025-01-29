Жители города высказались о целесообразности использования системы быстрых платежей.

Оплата по СБП была введена в Омске в июле прошлого года, чтобы смягчить подорожание проезда в муниципальном транспорте до 40 рублей наличкой, и 35 рублей картой. При наличии в автобусе, троллейбусе или трамвае таблички с QR-кодом, можно было получить скидку в 8 рублей и отдать за проезд всего 27 рублей, отсканировав код в приложении банка. Предложение в пилотном режиме действовало до 30 сентября, но омичи полюбили экономить, и акцию продлили до конца 2024 года.

С января нынешнего года скидка перестала предоставляться, но оплата с помощью табличек все еще возможна. Корреспондент РИА «Омск-информ» узнал мнение горожан об отмене скидки и необходимости СБП в транспорте при таких условиях оплаты.

Небыстрые платежи

Омич Дмитрий Григорьев рассказал, что ездит на личном автомобиле. Но часто пользуется общественным, так как с учетом пробок, разогрева машины и стоимости топлива общественный способ передвижения кажется ему выгоднее. Горожанин узнал о СБП в прошлом году, когда эта функция только была введена, и начал пользоваться ей на постоянной основе.

- Пользовался, так как получал преимущество в виде разницы в 8 рублей по сравнению с оплатой по карте. Конечно имеются недостатки, потому что эти платежи не такие уж и быстрые, несмотря на название. К тому же, с учетом разных интерфейсов подтверждения платежа, возникали трудности при общении с контролерами, - поделился Дмитрий.

Сейчас омич не пользуется этой системой оплаты, так как акция больше не действует, и потому проще пользоваться картой или наличными. Однако Дмитрий Григорьев готов вновь вернуться к использованию СБП при условии камбэка выгодного предложения.

- Я с удовольствием бы пользовался этой системой, если бы вернули скидку хотя бы в размере 3-5 рублей, однако сейчас не вижу смысла в этом способе оплаты, - заключил омич.

Вместе со скидкой пропал смысл

Другая горожанка, Светлана Чернова, тоже активно пользовалась СБП в общественном транспорте с лета прошлого года. Омичка считает, что нынешняя стоимость за проезд не оправдана и скидка являлась приятным бонусом, чтобы сэкономить на ежедневных передвижениях.

- Недостатки есть, потому что не на всем транспорте можно оплачивать, не действует режим пересадки, однако радовало наличие скидки. Сейчас никаких преимуществ, потому что цена сравнялась с оплатой по «Омке» и обыкновенной банковской карте, - поделилась Светлана.

Омичка добавила, что сейчас перестала пользоваться этим способом оплаты, так как скидка отсутствует.

- Скидку убрали, и мне кажется, что около 70% тех, кто пользовался этим способом, ушли. Потому что смысл пропал, - подытожила Светлана.

Экономит время

А вот молодое поколение высказало другое мнение. Например, студентка Ольга Гашенко начала использовать СБП в прошлом году, когда узнала о нем от одногруппницы. Этот способ привлек ее своим удобством.

- Есть плюсы, потому что система удобная, проезд стоит столько же, сколько и при оплате обычной картой. К тому же, не надо доставать кошелек и банковскую карту. Минус в том, что кондукторы требуют предъявить чек, а люди часто не понимают и показывают не то, что порой приводит к конфликтам, - отметила студентка.

Несмотря на отмену скидки и иногда возникающие недопонимания с кондукторами, молодая омичка все равно намерена пользоваться СБП, так как эта система экономит время.

Можно не бояться стать «зайцем»

Студент Максим Ляшко тоже доволен этим способом оплаты. Молодой человек достаточно часто ездит на автобусе, и СБП для него оказался спасительным вариантом.

- Переход на оплату телефоном выглядит более удобным и современным вариантом, - добавил Максим.

Единственным минусом, который выделил омич, является то, что иногда система перестает работать. В остальном, юноша доволен этим способом оплаты, ведь можно не носить с собой банковскую карту.

- Теперь можно не бояться, что тебя высадят из транспорта, если ты забыл карту, ведь оплатить можно через телефон, который всегда при себе, - добавил юноша

Молодой человек также заявил, что не заметил отмены скидки, и проезд все равно дешевле на несколько рублей. Однако даже если стоимость теперь не отличается, он все равно продолжит пользоваться СБП за удобства этой системы.

Таким образом мнения омичей разделились. Люди старшего поколения привыкли считать деньги и хотели бы сохранить какую-то скидку. Молодежь поддерживает нововведение, считая, что отсутствие необходимости носить с собой кошелёк или карту – это удобно. Юные омичи не зацикливаются на разнице в стоимости проезда в несколько рублей. Но говорить, что будущее за СБП, пока рано.